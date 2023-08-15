«الأعلى للآثار»: طفرة كبيرة في مجال الحفائر بأيادي مصرية خالصة

قال الدكتور محمد الصعيدي، مدير المكتب العلمي للمجلس الأعلى للآثار، إننا نشهد طفرة غيرعادية في ترميم الآثار وافتتاحات لأماكن أثرية جديدة، إذ جرى خلال الشهر الماضي افتتاح أكثر من 4 أماكن أثرية بالإضافة إلى تطوير آثار القلعة، موضحا أنه جار العمل على افتتاح مسجد بالصعيد ومسجد في القلعة سارية الجبل.

البعثات المصرية في مجال الحفائر

وأوضح مدير المكتب العلمي للمجلس الأعلى للآثار في تصريحات لـ«الوطن»، أننا حققنا أيضا طفرة كبيرة في مجال الحفائر المصرية، مشيرا إلى وجود أكثر من 40 بعثة مصرية في أماكن أثرية متفرفة أنتجت اكتشافات أثرية أذهلت العالم بأكمله.

وأضاف أنه بالرغم من وجود 250 بعثة أثرية أجنبية إلا أن بعثتنا المصرية حققت اكتشافات وإنجازات عظيمة «أصبحنا كمدرسة أثرية مصرية في مجال الحفائر من أكثر من 7 سنوات بأيادي عمال مصريين ومرممين».

تطوير الأماكن الأثرية المسجلة على قوائم التراث العالمي

ونوه بأن المجلس يهتم بالأماكن والمناطق الأثرية المسجلة على قوائم التراث العالمي لليونيسكو من بينها تطوير منطقة آثار الهرم، تزامنا مع افتتاح المتحف المصري الكبير لجعلها منطقة تليق بعظمة الحضارة المصرية.