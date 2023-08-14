ناقد فني: تنظيم مهرجان القاهرة للدراما بالعلمين يروج أكثر للمدينة السياحية

قال رامي المتولي، الناقد الفني، إن مهرجان القاهرة للدراما وجوده هام للغاية بمدينة العلمين، ونأمل تغطيته بقوة مثل مهرجانات السينما، مشيرا إلى أن وجود مهرجان كبير للأعمال الدرامية وتقييمها، له دور هام جدا، وخلال الدورة الماضية للمهرجان جاء بنتائج إيجابية، وكان مؤشرا جيدا للأعمال التي عُرضت.

المتولي: تنظيم دورة مهرجان القاهرة للدراما بالعلمين انطلاقة قوية

وأضاف «المتولي»، خلال مداخله هاتفية لشاشة إكسترا نيوز، أن تنظيم دورة مهرجان القاهرة للدراما هذا العام بمدينة العلمين، واستغلال هذا الحدث الكبير الأشبه بكرنفال ضخم يضم أكثر من رافد، جميعها يصب في المهرجان ذاته، فكرة رائعة لاقت قبول ونجاح كبير.

فكرة إقامة الفعالية بالعلمين توجه جيد

وتابع الناقد الفني، أن استضافة مدينة العلمين الجديدة لاحتفالية «60 سنة دراما» وفكرة إقامة الفعالية بالعلمين توجه جيد، ونرجو مزيد من الفعاليات بالعلمين واستغلال التنظيم الجيد في الانطلاق من هذه المدينة الحيوية.