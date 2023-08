المدعي العام الأمريكي يطالب «ترامب» بتسليم نفسه.. يواجه 13 تهمة

تشهد الولايات المتحدة الأمريكية، عدة توترات بشأن مصير الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي وجه إليه عدة تهم جديدة على خلفية ممارساته خلال انتخابات 2020، حيث أعطته المدعية العامة الأمربكية المكلفة بالملف الخاص به، فاني ويليس، مهلة قدرها 10 أيام حتى الـ25 من أغسطس الجاري للمثول وتسليم نفسه بشكل طوعي أمام القضاء في ولاية جورجيا الأمريكية.

وبحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية، قالت المدّعية العامّة المسؤولة عن ملف الرئيس السابق دونالد ترامب منذ عام 2021، إنّها تود إتمام المحاكمة في هذه القضيّة في خلال 6 أشهر، مؤكدة أن لدى «ترامب» مهلة حتى 25 أغسطس من أجل تسليم نفسه لمواجهة التهم المنسوبة إليه.

وفي السياق ذاته، ندد ترامب، صباح البوم، بالاتهامات التي وجهت إليه في جورجيا بمحاولته تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية في 2020 في تلك الولاية معتبرا أنها زائفة، معلقا عبر منصته «تروث سوشال»، قائلا: «لماذا لم يوجه لي التهمة قبل سنتين ونصف؟ أنهم يريدون القيام بذلك لتشويش حملتي السياسية المقبلة».

