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المدعي العام الأمريكي يطالب «ترامب» بتسليم نفسه.. يواجه 13 تهمة

كتب:

سارة ثروت
11:07 ص | الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب

تشهد الولايات المتحدة الأمريكية، عدة توترات بشأن مصير الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي وجه إليه عدة تهم جديدة على خلفية ممارساته خلال انتخابات 2020، حيث أعطته المدعية العامة الأمربكية المكلفة بالملف الخاص به، فاني ويليس، مهلة قدرها 10 أيام حتى الـ25 من أغسطس الجاري للمثول وتسليم نفسه بشكل طوعي أمام القضاء في ولاية جورجيا الأمريكية. 

مهلة قدرها 10 أيام  للمثول امام المحكمة 

وبحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية، قالت المدّعية العامّة المسؤولة عن ملف الرئيس السابق دونالد ترامب منذ عام 2021، إنّها تود إتمام المحاكمة في هذه القضيّة في خلال 6 أشهر، مؤكدة أن لدى «ترامب» مهلة حتى 25 أغسطس من أجل تسليم نفسه لمواجهة التهم المنسوبة إليه.

ترامب يندد بالاتهامات الزائفة الموجهة إليه بشأن انتخابات جورجيا 

وفي السياق ذاته، ندد ترامب، صباح البوم،  بالاتهامات التي وجهت إليه في جورجيا بمحاولته تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية في 2020  في تلك الولاية معتبرا أنها زائفة، معلقا عبر منصته «تروث سوشال»، قائلا: «لماذا لم يوجه لي التهمة قبل سنتين ونصف؟ أنهم يريدون القيام بذلك لتشويش حملتي السياسية المقبلة».

ووجه القضاء في ولاية جورجيا، أمس الاثنين،  13 تهمة لدونالد ترامب و18 شخصا آخر، من بينها ارتكاب عدد من الجرائم سعيا لتغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020 في هذه الولاية الرئيسية، تحديدا عن طريق ممارسة الضغوط على مسؤولين عن نتائج الاقتراع.

يذكر أنه للمرة الرابعة خلال عام، يجري توجيه اتهام إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي يخوض السباق إلى البيت الأبيض خلال عام 2024.

 

 

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بقلم سارة ثروت