المشدد 15 عامًا للمتهم بإنهاء حياة صديقه في أبو النمرس

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، أحد الأشخاص لإدانته بقتل صديقه في منطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة بسبب خلافات بينهما، بالسجن المشدد 15 عامًا وإلزامه المصاريف الجنائية.

وجاء في أمر إحالة القضية، قيام المتهم في دائرة قسم شرطة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، بقتل المجني عليه صديقه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بعد أن أوعز له شيطانه قتله بسبب خلافات بينهما في دائرة القسم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

حيازة سلاح

وأضاف أمر إحالة القضية، قيام المتهم بحيازة وإحراز سلاح أبيض «سكين» دون مسوغ قانوني من الجهات المختصة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

بدأت الواقعة عندما تلقى قسم شرطة أبو النمرس، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بعد ورود إشارة من إحدى المستشفيات يفيد وصول شخص في نهاية العقد الثالث العمر جثة هامدة على إثر ادعاء مشاجرة في دائرة القسم.

جرى القبض على المتهم واعترف بارتكابه الجريمة على النحو المُشار إليه، وتحرر المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الوقعة والتي أمرت بإحالة المتهم للمحكمة المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.