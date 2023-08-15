50 مليون دولار أجر بطلة فيلم باربي.. ومكافأة إضافية للمخرجة بعد نجاح العمل

يواصل فيلم باربي صعوده الضخم في شباك التذاكر العالمي، إذ أصبح على وشك أن يكون الفيلم الأعلى تحقيقا للإيرادات في 2023 على مستوى العالم، بعد ما ارتفعت إيراداته الكلية لتصل لمليار و187 مليون دولار، ليفصله أقل من 170 مليون دولار على الإطاحة بفيلم المركز الأول «The Super Mario Bros. Movie»، الذي وصلت إيراداته لمليار و356 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

وحصلت الممثلة مارجوت روبي بطلة فيلم باربي، والتي شاركت في المشروع كمنتجة أيضا، على 50 مليون دولار كجزء من صفقة تجمع بين أجرها ونسبة من أرباح شباك التذاكر للفيلم الذي لم تتجاوز ميزانيته الـ 145 مليون دولار.

وبعد ما تجاوزت إيرادات الفيلم المليار دولار في شباك التذاكر في جميع أنحاء العالم، جعل جريتا جيرويج المخرجة الأعلى ربحًا لفيلم في شباك التذاكر، ومن المتوقع أن تحصل على مكافأة على النجاح الهائل الذي حققه الفيلم، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

البرمو الدعائي لـ فيلم باربي

أبطال فيلم باربي

يضم فيلم باربي في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم مارجوت روبي التي قامت بدور الدمية «باربي» التي تعيش سعيدة في «باربي لاند» ولكنها تتعرض لأزمة وجودية تدفعها للسفر إلى العالم الحقيقي للعثور على ذاتها، ويشاركها في بطولة الفيلم: رايان جوسلينج، أمريكا فيريرا، هيلين ميرين، سيمو ليو، مايكل سيرا، ريا بيرلمان بالإضافة إلى ويل فيريل.