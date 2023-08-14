175 مليون دولار تفصل «Barbie» عن لقب الأعلى إيرادات في 2023

ارتفعت إيرادات فيلم «Barbie» في اليوم الـ24 له بدور العرض السينمائي محققا 10.5 مليون دولار في شباك التذاكر الأمريكي، لتصل إيرادات المحلية لـ526 مليون دولار، بينما حقق إيرادات في السوق الخارجي 57 مليون دولار، مما رفع إجمالي إيرادات الفيلم لمليار و183 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

اقترب فيلم «Barbie» الذي يتواجد في المركز الثاني من الوصول لـ لقب أعلى فيلم تحقيقا للإيرادات في 2023، حيث يفصله أقل من 175 مليون دولار على إزاحة فيلم الرسوم المتحركة «The Super Mario Bros. Movie» من المركز الأول في قائمة الأعلى إيراد خلال العام والتي يتصدرها بمبلغ مليار و356 مليون دولار.

تفاصيل فيلم «Barbie»

وتدور أحداث الفيلم حول «باربي» التي تقوم بدورها مارجوت روبي، وهي تنطلق في رحلة لاكتشاف الذات بعد مرورها بأزمة وجودية، بدأ عرض الفيلم في دور العرض السينمائي حول العالم في 21 يوليو الماضي، ونجح الفيلم الذي تصل ميزانيته لـ 145 مليون دولار، في تحقيق نجاح كبير في دور العرض السينمائي، ليصبح أعلى فيلم من إخراج سيدة تحقيقا للإيرادات.