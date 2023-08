فيلم «Barbie» يحقق 10 ملايين دولار في يوم واحد بالسينمات

ارتفعت إيرادات فيلم «Barbie» للمخرجة جريتا جيروج بـ10 ملايين دولار دفعة واحدة في يومه الـ22 بدور العرض السينمائي، ليظل محافظا على المركز الأول في شباك التذاكر الأمريكي، بينما وصل إجمالي إيرادات الفيلم عالميا لـ مليار و76.8 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

ولم يحقق فيلم «Oppenheimer» للمخرج كريستوفر نولان سوى أقل من نصف الإيرادات اليومية لـ «Barbie»، ليظل في المركز الثاني بـ 5.1 مليون دولار، بإجمالي إيرادات 577 مليون دولار، ويستمر فيلم «Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem» في المركز الثالث بـ 4 ملايين دولار، وارتفع إجمالي إيراداته في يومه الـ 10 ليصل لـ 70.9 مليون دولار.

فيلم «The Last Voyage of the Demeter» يحقق 2.6 مليون دولار

وفي المركز الرابع جاء فيلم «Meg 2: The Trench» محققا 3.4 مليون دولار، بينما وصل إجمالي الإيرادات بـ 160 مليون دولار، يليه في المركز الخامس فيلم «The Last Voyage of the Demeter» في أول أيام عرضه بالسينمات محققا 2.6 مليون دولار.