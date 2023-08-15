«القاهرة الإخبارية»: تراجع معدل التضخم في السعودية إلى 2.3% للشهر الثاني على التوالي

أظهرت بيانات حكومية اليوم الثلاثاء، تراجع معدل التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي إلى 2.3% في يوليو، مقابل 2.7% في يونيو، حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن وكالة «رويترز».

وذكرت الهيئة العامة للإحصاء، أنّ ارتفاع الأسعار يعزي بشكل رئيسي لقفزة 8.6% في أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى وزيادة 1.4% في أسعار الأغذية والمشروبات، وارتفعت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى 0.3% عن يونيو، عندما صعدت على أساس سنوي بواقع 9.1%، وزادت أسعار المواد الغذائية والمشروبات 0.4% عن يونيو.

وانخفضت أسعار الملابس والأحذية 3.9% في يوليو على أساس سنوي وبنسبة 0.8% على أساس شهري، كما تراجعت أسعار تأثيث وتجهيزات المنازل 2.5% على أساس سنوي و0.3% على أساس شهري.

ويواصل التضخم في السعودية التراجع منذ بداية العام عندما سجل 3.4% في يناير.