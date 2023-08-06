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«القاهرة الإخبارية»: النفط يسجل سادس زيادة أسبوعية بعد قراري السعودية وروسيا

كتب:

شريف سليمان
10:29 م | الأحد 06 أغسطس 2023
إنتاج النفط

إنتاج النفط

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «النفط يسجل سادس زيادة أسبوعية بعد قراري السعودية وروسيا»؛ إذ أن رياح التقلبات في كميات الإنتاج اليومي من النفط  تضرب أسواق الطاقة من جديد.

وذكر التقرير، أن السعودية وروسيا أعلنتا التزامهما مواصلة التخفيض الطوعي لإنتاج النفط على مدار شهر سبتمبر، كما أن وزارة الطاقة السعودية قالت إنها ستمدد خفضها الطوعي الإضافي لإنتاج النفط، الذي يبلغ مليون برميل يوميا، على مدار شهر إضافي.

إمكانية تجميد هذا القرار

وأشارت الوزارة السعودية، إلى إمكانية تجديد هذا التمديد فيما بعد، أو إعلان عن زيادة في الخفض، في محاولة منها لدعم أسعار الخام.

وتتوالى قرارات التخفيض في الإنتاج، إذ سرعان ما لحقت موسكو بالرياض، وأعلنت نيتها مواصلة الخفض الطوعي في إمداداتها لأسواق النفط، خلال سبتمبر المقبل، بواقع 300 ألف برميل يوميا، وذلك بعدما جرى تقليل روسيا إمداداتها النفطية للخارج منذ مارس الماضي، بنحو 500 ألف برميل يوميا.

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