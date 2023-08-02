بوتين يعلن عن اتفاقيات تجارية مهمة مع 4 دول عربية بينها مصر

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، نيته قريباً إجراء عدة اتفاقيات تجارية مع 4 دول عربية واقعة في شمال أفريقيا، وهي مصر والمغرب وتونس والجزائر، في ظل التنسيق بين روسيا ودول القارة الأفريقية، مؤكداً أهمية عدم إغفال المناطق الأخرى، باعتبار أن القارة الأفريقية كبيرة وشاسعة المساحة.

مناطق حرة مع 4 دول عربية أفريقية

وأضاف «بوتين»، خلال اجتماعه مع أعضاء الحكومة الروسية بحسب موقع «روسيا اليوم» المقرب من الحكومة الروسية، أهمية استخدام التعاون السياسي مع أفريقيا لتعميق التعاون الاقتصادي، مؤكداً قيام روسيا خلال الفترة المقبلة، باتفاقيات تجارية حول المناطق الحرة في مصر والجزائر والمغرب وتونس.

نقاط التنمية في القارة الأفريقية

وتابع الرئيس الروسي: «هناك الكثير مما يسمى بنقاط التنمية في القارة، وهناك بلدان مثيرة للاهتمام للغاية، لذلك، لا ينبغي بأي حال أن نفوّت مناطق أخرى».

تأتي تصريحات بوتين بعد أيام قليلة من القمة الروسية الأفريقية الثانية لعام 2023، في مدينة سانت بطبرسبرج وكانت القمة الأولى في مدينة سوتشي الروسية في عام 2019.