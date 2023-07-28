الخارجية الروسية: موسكو لن تقبل محاولات الغرب في إيجاد عالم أحادي الأقطاب

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو لن تقبل ما تقوم به دول الغرب، إذ تحاول تلك الدول إيجاد عالم أحادي الأقطاب، وهذا لن يتحقق، مؤكدة أنها تؤكد وبكل قوة «وداعا للعالم ثاني القطب»، إذ إننا نعيش في مواجهة عالم جديد.

زاخاروفا: هناك حضارات مشتركة بين دول إفريقيا وروسيا

وأضافت زاخاروفا، خلال لقاء خاص على شاشة «القاهرة الإخبارية»، على هامش القمة الأفريقية الروسية، المنعقدة في سان بطرسبورج، أنه بالرغم من بُعد المسافة بين إفريقيا وروسيا، وعدم تقاربها جغرافيا، إلا أن هناك حضارات مشتركة بين دول أفريقيا وموسكو.

وتابعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: «لسنا في نفس المنطقة، ولكن بيننا حضارات مشتركة، وبناء على ذلك من الممكن الإقدام على تبادل القدرات بين موسكو والدول الإفريقية من أجل تحقيق تطلعات الشعوب وتحقيق مصالح بلادنا وشعوبنا».

وأوضحت ماريا زاخاروفا، أننا أصبحنا أمام عالم جديد يرتكز على مبدأ تعددية الأقطاب، وسوف يكون هناك العديد من مراكز القوى الإقليمية والدولية، فضلا عن مختلف مصادر القوى الاقتصادية الأخرى، موضحة أن هذه القوى ستشكل عالما جديدا ليس اصطناعيا.