شواطئ الإسكندرية ترفع الرايات الحمراء لليوم الخامس.. وتحذير للمصطافين

رفعت شواطئ الإسكندرية، الرايات الحمراء لليوم الخامس على التوالي، بعدما حذرت هيئة الأرصاد، من اضطراب حالة البحر التي بدأت منذ يوم الجمعة الماضي ومستمرة حتى الوقت الراهن، إذ وصل ارتفاع الأمواج إلى مترين، وشددت على ضرورة عدم النزول للسباحة إلا وفقًا لتعليمات المنقذين.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن شواطئ الإسكندرية تشهد ارتفاعًا في أمواج البحر الأبيض المتوسط اليوم، بنسبة من 1.5 إلى مترين، وهو معدل مرتفع نسبيا يجب معه توخي الحذر للراغبين في قضاء عطلة صيفية على شواطئ الإسكندرية.

تعليمات بسبب ارتفاع الرايات الحمراء

وعليه رُفعت الرايات الحمراء، وأهابت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف،ب المواطنين المتواجدين بنسبة 40% في القطاع الشرقي و30% في القطاع الغربي، بتوخي الحذر وأخذ الحيطة والاستماع لتعليمات المنقذين حفاظاً على أرواحهم.

إجراءات شواطئ الإسكندرية

وبناءً على ذلك، اتخذت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية اليوم، عدة إجراءات لضمان سلامة رواد شواطئ الإسكندرية، تمثلت في الآتي:

- منع نزول البدالات للمياه

- تواجد عمال الأبراج واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر .

- زيادة عدد الغطاسين والمنقذين لضمان سلامة الرواد

- رفع كفاءة المسعفين ووحدات الإسعاف وتزويدها باسطوانات الأكسجين واحتياجات الإسعافات الأولية.