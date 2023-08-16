«الصحة» تحذر من أعراض يجب استشارة الطبيب فيها: تدل على ضعف المناعة

كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من الأعراض إذا ظهرت على الشخص لا بد من استشارة الطبيب بشكل فوري أو الذهاب لأقرب مستشفى، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2023 للنهوض بالصحة العامة.

وحددت وزارة الصحة والسكان الأعراض والمتعلقة بالحزام الناري، قائلة إن الحزام الناري هو أحد أنواع العدوى الفيروسية التي تسبب آلاما شديدة قد تكون حارقة في مناطق الإصابة.

وأعراض الإصابة بالحزام الناري جاءت على النحو التالي:-

- طفح جلدي في أي مكان بالجسم لكنه شائع الحدوث في منطقة الجذع.

أسباب الإصابة بالحزام الناري

وعن الأسباب الخاصة بالإصابة بالحزام الناري، أوضحت وزارة الصحة والسكان أنه يحدث نتيجة ضعف المناعة والتقدم في السن، خاصة عند الأفراد الذين سبق إصابتهم بالجدري المائي.

الكشف المبكر في حملة 100 يوم صحة

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الكشف المبكر وبانتظام على الجسم، لافتة إلى مبادرة الرئيس 100 يوم صحة والتي توفر خدمة الكشف المبكر عن مختلف التخصصات المرضية لفئات متعددة في المجتمع بداية من حديثي الولادة وحتى كبار السن.

وتابعت الوزارة أن المبادرة تعمل داخل الوحدات الصحية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء وفي جميع المؤسسات والميادين المختلفة، مشيرا إلى أن الكشف والعلاج يتم بشكل مجاني ولا يتحمل المواطن أي أعباء مالية خلال رحلة الكشف والعلاج.