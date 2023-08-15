«الصحة» تستعد لإطلاق مبادرة «الألف يوم الذهبية» للكشف على السيدات بالمجان

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، تفاصيل مبادرة الألف يوم الذهبية الجديدة والتي ستعلن عنها الوزارة الأسبوع المقبل خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة، قائلا إن المرحلة الأولى تهتم بصحة المرأة وتنظيم الأسرة من خلال الكشف عليها بالمجان في الوحدات الصحية.

انطلاق المبادرة في 9 محافظات.. تشغيل تجريبي

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن المبادرة جرى إطلاقها في 9 محافظات كمرحلة أولى «تدشين تجريبي»، واستهدفت الفئة العمرية بداية من 18 سنة للسيدات المتزوجات وغيرها، موضحا أنها تعمل على رفع التوعية بمفهوم تنظيم الأسرة وصحة المرأة في حال إنجاب عدد كبير من الأطفال أو إنجابهم دون وجود فارق زمني.

إجراء الكشف الطبي والنفسي والاستعداد للإنجاب

وأوضح أن مبادرة الألف الذهبية لا تتوقف عند مرحلة الكشف والعلاج فقط بل أنها تعمل على الحفاظ على حق الطفل من خلال الاستعداد لعملية الإنجاب وتقديم المشورة الصحية للمقبلين على الزواج، بالإضافة إلى إجراء الكشف النفسي والطبي، وتأكيد أهمية الكشف على السيدة لمعرفة مدى صحتها وقدرتها على الإنجاب قبل سنة من الحمل على الأقل.