«الصحة»: لم نسجل أي حالة وفاة بفيروس كورونا منذ مارس الماضي

نفى مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، وجود تغيرات في إجراءات الحجر الصحي على القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية بسبب انتشار متحور كورونا الجديد.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الإجراءات الاحترازية كما هي دون إحداث أي تغيرات حتى الآن وفقا للوضع الوبائي، مشيرا إلى أن إعلان منظمة الصحة العالمية بإلغاء حالة حالة الطوارئ الخاصة بفيروس كورونا وهذا يعني الكثير.

متحور كورونا الجديد

وأوضح أن مفهوم إلغاء حالة الطوارئ الخاصة بفيروس كورونا، الذي يعني أنه لم يعد يتم التعامل باعتباره مرضًا يستدعي وجود تغيرات في الإجراءات الصحية، وأنه أصبح أحد الأمراض التنفسية كنزلات البرد والإنفلونزا الموسمية، لافتا إلى أن الإجراءات الاحترازية كما هي والوضع الوبائي مستقر للغاية ولا يوجد ما يستدعي التخوف أو القلق وكل ما نحتاجه خلال فترة التقلبات الجوية الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

مصر لم تسجل أي حالة وفاة من كورونا منذ مارس 2023

وكشف المصدر، أن مصر لم تسجل أي حالة وفاة من كورونا منذ مارس 2023، كما أنها تسجل أقل عدد للإصابات بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة، وجدول التطعميات يسير بخطي ثابتة على مستوى المحافظات وليدنا وفرة من اللقاحات والتي تعمل على تعزيز الجهاز المناعي للجسم.