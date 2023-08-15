موعد يوم التأسيس السعودي 1445.. إجازة رسمية تتنظرها المملكة

«يوم التأسيس السعودي 1445» من أهم المناسبات بالمملكة العربية، وهو تاريخ ميلادي ثابت يوم 22 فبراير من كل عام لكنه يتغير في التاريخ الهجري الذي تعتمده المملكة، ويعد إجازة رسمية تستمر لعدة أيام، ويعاقب من يخالف هذا بغرامة تصل لـ5000 ريال بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

موعد يوم التأسيس السعودي 1445

ويأتي يوم التأسيس السعودي 1445 في 22 فبراير 2024 الذي يتزامن يوم 12 من الشهر الثامن هجريا على يد الإمام محمد بن سعود قبل 3 قرون، وكان تهدف إلى تحقيق الوحدة والأمان والازدهار والتطور، ولتذكر الجذور الصلبة التي بنيت عليها المملكة العربية السعودية

تاريخ يوم التأسيس السعودي

ويعد الاحتفال يوم 22 فبراير إجازة رسمية لجميع العاملين بالمملكة، احتفاء بتأسيس الدولة السعودية الأولى عام 1727، على يد الإمام محمد بن سعود والتي استمرت حتى عام 1818.