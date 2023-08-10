موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 1445.. اعرف مظاهر الاحتفال في المملكة

أعلنت وزارة العمل وهيئة الموارد البشرية بالمملكة، موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 1445، اذ يعتبر من أهم المناسبات العامة بالمملكة، والذي يحل يوم 23 سبتمبر من كل عام، احتفالا بتوحيد البلاد وتحويل اسمها من مملكة الحجاز وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز آل سعود عام 1932.

موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 1445

ورغم أن اليوم الوطني السعودي يأتي يوم 23 من سبتمبر من كل عام، إلا أن السلطات السعودية تمنح الموظفين والعاملين بالقطاعين العام والخاص عطلة رسمية تستمر لمدة 3 أيام، بعد إعلان موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 1445، ومن يمنع حصول الموظفين على عطلة بمناسبة اليوم الوطني يتعرض للعقوبة، ويكون اليوم الوطني السعودي لهذا العام يوم السبت 8 من ربيع الأول 1445.

ووفق وزارة العمل فإن موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 1445 يبدأ من الخميس 6 ربيع الأول الموافق 21 سبتمبر ولمدة 3 أيام حتى السبت 8 ربيع الأول الموافق 23 سبتمبر 2023.

مظاهر الاحتفال باليوم الوطني السعودي 1445

ومنذ عام 2005 تم اعتبار اليوم الوطني إجازة رسمية، إذ يتم تزيين الشوارع بأعلام المملكة، وعمل العروض الجوية العسكرية في المدن، كما تقدم هيئة الترفيه العديد من العروض والتي سيتم الإعلان عنها مع مطلع شهر سبتمبر المقبل، حيث أنه تم اعتماد شعار اليوم الوطني السعودي لهذا العام والذي يحمل اسم «الدار لنا»، حيث يعكس أهمية الوحدة والتلاحم بين المواطنين.

كما أعلنت وزارة الإعلام السعودية بالتعاون مع الهيئة السعودية للسياحة عن إطلاق جائزة التميز الإعلامي للاحتفال باليوم الوطني السعودي 1445.