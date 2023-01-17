موعد إجازة يوم التأسيس السعودي 1444.. تصل لـ3 أيام وغرامة للمخالفين

تحتفل المملكة العربية السعودية في 22 فبراير من كل عام بذكرى تأسيس السعودية، وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على إصدار قرار ملكي ليكون هذا اليوم إجازة وسط احتفالات تقام في البلاد، واعتبار هذا اليوم يوم عز وفخر لكل السعوديين.

أيام يوم التأسيس السعودي 1444

وسيوافق يوم التأسيس في السعودية، الأربعاء 22 فبراير 2023 و2 شعبان 1444 وسيكون يوم إجازة في كل المملكة بجميع القطاعات، وتمدد الحكومة الإجازة حتى نهاية الأسبوع، وستكون هذه الأيام بالترتيب:

الأربعاء 22 فبراير 2022 الموافق 2 شعبان 1444.

الخميس 23 فبراير 2023 الموافق 3 شعبان 1444.

يوم الجمعة عطلة رسمية 24 فبراير 2023 الموافق 4 شعبان 1444.

قرار إجازة يوم التأسيس السعودي 1444

وأصدر الملك سلمان قرار لجعل ذكرى يوم التأسيس إجازة في السعودية، ويوافق ذكرى تولي الملك محمد آل سعود في عام 1139 هجريا و1727 ميلاديا، إذ عمل على توحيد السعودية وتأسيس الدولة السعودية الأولى.

غرامة لعدم منح إجازة يوم التأسيس السعودي 1444

واشترط نظام العمل السعودي، أن يكون هذا اليوم إجازة في المملكة بكل القطاعات مع تطبيق غرامة مالية إذا لم يطبق صاحب العمل القرار الذي أصدره الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتصل الغرامة إلى 5000 ريال سعودي وتوافق 22 فبراير من كل عام.