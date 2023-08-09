موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 1445.. عطلة لموظفي القطاعين العام والخاص

كشفت وزارة العمل وهيئة الموارد البشرية التابعة للحكومة بالمملكة العربية، موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 1445، التي يتابعها الكثيرون من المقيمين ومواطني الدولة العربية الشقيقة، حيث تستمر العطلة الرسمية التي يحصل عليها العاملين في القطاع الخاص والعام لمدة 3 أيام.

وتستعرض «الوطن» ضمن سلسلة الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار اليوم، موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 1445 وفق المعلن من وزارة العمل وهيئة الموارد البشرية التابعة للحكومة بالمملكة العربية، في السطور التالية:

موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 1445

يتم الاحتفال باليوم الوطني السعودي في 23 سبتمبر من كل عام، عندما أصدر الملك عبدالعزيز آل سعود مرسوما عام 1932، بتاريخ 17 جمادي الأول 1351، وكان رقم القرار 2716، بتوحيد المملكة، ليتحول اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.

ويأتي هذا العام موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 1445 في 8 ربيع الأول، والذي يعتبر إجازة رسمية.

وفي عام 2005 أقر الملك عبدالله أنه ابتداءً من الاحتفال باليوم الوطني السعودي رقم 75، تصبح هذه المناسبة إجازة رسمية للدولة.

موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 1445.. عطلة مدفوعة

وكشفت وزارة العمل وهيئة الموارد البشرية التابعة للحكومة بالمملكة العربية، أن موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 1445، تبدأ العطلة بداية من يوم الخميس 6 ربيع الأول 1445 الموافق 21 سبتمبر المقبل، وتستمر لمدة 3 أيام حتى السبت 8 من ربيع الأول 1445 الذي يتزامن يوم 23 سبتمبر 2023