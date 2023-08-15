جدول مهرجان القلعة 2023.. فعاليات مستمرة لمدة 15 يوما

كشفت دار الأوبرا المصرية عن جدول مهرجان القلعة 2023 في دورته الـ31 المقام في الفترة من 24 أغسطس وحتى 7 سبتمبر المقبل، وذلك على مدار 15 يوما على مسرح «محكى القلعة» في قلعة صلاح الدين الأيوبي.

وييتضمن جدول مهرجان القلعة 2023 الذي ينطلق يوم 24 أغسطس مجموعة كبيرة من الحفلات التي يقدمها أبرز نجوم الغناء من بينهم: علي الحجار، هاني شاكر، هشام عباس، مدحت صالح، الموسيقار عمر خيرت، وليد توفيق، عزيز مرقة، الشيخ ياسين التهامي، نسمة محجوب، فايا يونان، فريق وسط البلد، مصطفى حجاج، غالية بن علي ولينا شاماميان.

عز الأسطول ونسمة محجوب يفتتحان جدول مهرجان القلعة 2023

تفتتح فقرة غنائية للفنان عز الأسطول وفرقته جدول مهرجان القلعة 2023، وذلك يوم الخميس 24 أغسطس، يليه فقرة للفنانة نسمة محجوب، بينما يتتضمن اليوم الثاني 25 أغسطس فقرة لـ مجموعة التشيللو State of Harmony، أما الفقرة الثانية تقدمها الفنانة فايا يونان.

وفي اليوم الثالث 26 أغسطس يشهد حفلا لأوركسترا القاهرة السيمفوني، يليه حفل فريق وسط البلد، ويقام في اليوم الرابع 27 أغسطس حفلا للفنانة نادية مصطفى، يليها حفل للفنان هاني شاكر، بينما تقدم الفنانة سيمون حفلا في اليوم الخامس من فعاليات المهرجان الموافق 28 أغسطس، يليها حفل للفنان هشام عباس.

جدول مهرجان القلعة 2023

- اليوم السادس (29 أغسطس)

الفقرة الأولى: الفنانة منى بوركهارد وفرقتها

الفقرة الثانية: الفنان مصطفى حجاج

- اليوم السابع (30 أغسطس)

الفقرة الأولى: الفنان مصطفى شوقي

الفقرة الثانية: الفنانة غالية بن علي

- اليوم الثامن (31 أغسطس)

الفقرة الأولى: نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة محمد الموجي

الفقرة الثانية: الفنان علي الحجار

- اليوم التاسع (1 سبتمبر)

الفقرة الأولى: كورال كلية التربية الموسيقية

الفقرة الثانية: الفنان عزيز مرقة

- اليوم العاشر (2 سبتمبر)

الفقرة الأولى: الفنان سعيد الأرتيست

الفقرة الثانية: الفنان وليد توفيق

- اليوم الحادي عشر (3 سبتمبر)

الفقرة الأولى: الفنان هشام خرما

الفقرة الثانية: الفنانة لينا شاماميان

- اليوم الثاني عشر (4 سبتمبر)

الفقرة الأولى: المنشد أحمد العمري

الفقرة الثانية: الشيخ ياسين التهامي

- اليوم الثالث عشر (5 سبتمبر)

الفقرة الأولى: الفنانة عبير نعمة

الفقرة الثانية: الفنان محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفوني أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة

- اليوم الرابع عشر (6 سبتمبر)

الفقرة الأولى: الفنانة نسمة عبد العزيز

الفقرة الثانية: الفنان مدحت صالح بمصاحبة الفنان عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة أحمد عامر

- اليوم الخامس عشر (7 سبتمبر)

الفقرة الأولى: فرقة دولية + كورال مركز تنمية المواهب

الفقرة الثانية: الفنان عمر خيرت مع أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة ناير ناجي