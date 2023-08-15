مهرجان القلعة يستعد لدورته الجديدة بـ45 حفلا في أسبوعين.. اعرف موعده

تستعد وزارة الثقافة، ممثلة في دار الأوبرا المصرية، في تنظيم مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء، في الفترة من 24 أغسطس الجاري وحتى 7 سبتمبر المقبل، ليقدم 45 حفلا فنيا متنوعا على مدار 15 يوما متواصلة.

أبرز نجوم مهرجان القلعة 2023

ومن المقرر أن يشارك في المهرجان نخبة من نجوم الموسيقى والغناء من بينهم الفنان على الحجار وهاني شاكر وعمر خيرت، فايا يونان، غالية بن علي، هشام خرما، لينا شاماميان، سيمون، هشام عباس، ونسمة محجوب.

ويشارك أيضا من النجوم، نادية مصطفى، عز الاسطول، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفي شوقى نسمة محجوب، مجموعة التشيللو state of hermony ، اوركسترا القاهرة السيمفونى، نجوم الاوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجى، كورال كلية التربية الموسيقية، سعيد الارتيست، والمنشد أحمد العمري، ومدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، وعبير نعمة مع الفنان محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفوني أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة.

أسعار تذاكر حفلات مهرجان القلعة 2023

وسعر التذاكر 50 جنيها، والحجز من شباك التذكر يوم الحفل، وجميع لحفلات تبدا في الثامنة مساء، ومن المقرر أن تعلن دار الأوبرا جدول الحفلات خلال الأيام المقبلة الحفلات هذا وتصل سعة المكان إلى 5000 متفرج.