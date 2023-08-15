إعلان أسماء المقبولين بمدرسة مياه الشرب في بني سويف

أعلنت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، النتيجة النهائية لأسماء الطلاب الجدد المقبولين للالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية التابعة للشركة لعام 2023/2024 لمحافظتي «بني سويف والمنيا والمستوفيين للشروط المطلوبة.

الإعلان عن أسماء الطلاب المقبولين بمدرسة مياه الشرب في بني سويف

و أضافت أنه تم الإعلان عن ذلك عبر الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية للشركة بأسماء الطلاب المقبولين للالتحاق في المدرسة، وعددهم 89 طالب أساسي و7 احتياطي، وسوف يتم تقديم المستندات والأوراق المطلوبة اعتبارا من اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023، ولمدة أسبوعين، وفي حالة التخلف عن موعد التقدم المحدد يسقط حق الطالب في التقدم ويتم شطبه من كشوف المتقدمين، ولا يحق لولي الأمر المطالبة بتنسيقه ضمن المقبولين بالمدرسة.

مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف

وتقوم مدرسة مياه الشرب ببني سويف، بتخريج فنيين متخصصين، وعلى دراية كاملة بأعمال التشغيل من حيث جودة مياه الشرب والشبكات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي، ويرجع ذلك الى المواد التخصصية التي يقوم بتدريسها متخصصين من الشركة وذلك يؤدى الى نقل خبرتهم العملية للطلبه بجانب المواد العلمية، والاهتمام بتطوير المناهج الفنية التخصصية لمواكبة أحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة فى مجال التعليم الفني.