رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

إعلان أسماء المقبولين بمدرسة مياه الشرب في بني سويف

كتب:

عمرو رجب
12:03 م | الثلاثاء 15 أغسطس 2023
المهندسة دينا عمر سليمان

المهندسة دينا عمر سليمان

أعلنت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، النتيجة النهائية لأسماء الطلاب الجدد المقبولين للالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية التابعة للشركة لعام 2023/2024 لمحافظتي «بني سويف والمنيا والمستوفيين للشروط المطلوبة.

الإعلان عن أسماء الطلاب المقبولين بمدرسة مياه الشرب في بني سويف 

و أضافت أنه تم الإعلان عن ذلك عبر الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية للشركة بأسماء الطلاب المقبولين للالتحاق في المدرسة، وعددهم 89 طالب أساسي و7 احتياطي، وسوف يتم تقديم المستندات والأوراق المطلوبة اعتبارا من اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023، ولمدة أسبوعين، وفي حالة التخلف عن موعد التقدم المحدد يسقط حق الطالب في التقدم ويتم شطبه من كشوف المتقدمين، ولا يحق لولي الأمر المطالبة بتنسيقه ضمن المقبولين بالمدرسة.

مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف 

وتقوم مدرسة مياه الشرب ببني سويف، بتخريج فنيين متخصصين، وعلى دراية كاملة بأعمال التشغيل من حيث جودة مياه الشرب والشبكات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي، ويرجع ذلك الى المواد التخصصية التي يقوم بتدريسها متخصصين من الشركة وذلك يؤدى الى نقل خبرتهم العملية للطلبه بجانب المواد العلمية، والاهتمام بتطوير المناهج الفنية التخصصية لمواكبة أحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة فى مجال التعليم الفني.

اقرأ المزيد:

بدائل الثانوية العامة 2022 في بني سويف.. مدرسة مياه الشرب توفر فرص عمل

مدبولي يتفقد مدرسة مياه الشرب والصرف في بني سويف: هذا ما نحتاجه في مصر

فصول مدرسة المياه.. مواعيد إجراء اختبارات قبول الطلاب 2022

طرق الاستعلام عن المقبولين في مدرسة المياه والصرف الصحي بالإسكندرية 2022

«الوطن» في مدرسة المياه بالجيزة: فرصة عمل مضمونة بعد التخرج «فيديو»
بقلم عمرو رجب