بدائل الثانوية العامة 2022 في بني سويف.. مدرسة مياه الشرب توفر فرص عمل

تعد المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، من أهم بدائل مدارس الثانوية العامة 2022، حيث تلقى المدرسة إقبالا كبيرا من طلاب الشهادة الإعدادية، وتقبل مجموعا مرتفعا يفوق مجموع القبول بالمدارس الثانوية العامة، وذلك لما تقدمه تلك المدرسة من فرص عمل لهؤلاء الطلاب فور تخرجهم.

وتستعرض «الوطن» شروط وطريقة التقديم للمدرسة، والتخصصات التي توفرها لطلابها.

مدرسة المياه من بدائل الثانوية العامة 2022 في بني سويف

من المقرر أن تعلن مدرسة مياه الشرب والصرف خلال الأيام المقبلة، عن قبول دفعة جديدة من حملة الإعدادية وتفتح باب التقدم لهم للمدرسة من خلال عدة شروط هي:

- المدرسة تقبل الطلاب المصريين الحاصلين على الإعدادية العامة فقط عام 2022.

- يتم قبول الطلاب الأعلى مجموعا حسب تنسيق كل محافظة على حدة حسب الأعداد التي يتم تحديدها من مجلس إدارة المدرسة مع شرط اجتياز اختبار القدرات والمقابلات الشخصية.

يتم التقديم على موقع شركة مياه الشرب اعتبارا من تاريخ سيتم تحديده لاحقا.

المستندات المطلوبة للتقديم في مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي

يتطلب التقدم لمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، والتي تعد من بدائل الثانوية العامة 2022 في بني سويف، عددا من المستندات منها صورة الشهادة الإعدادية، و صورة شهادة الميلاد، و صورة بطاقة ولي الأمر، وصورة طلب الالتحاق بالمدرسة موقع عليها من ولي الأمر.

إجراءات التقديم في مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي

هناك عدد من الإجراءات اللازمة التي يجب اتباعها عند التقدم لمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف وهي:

1 - إحضار أصل شهادة الإعدادية وبيان النجاح، إضافة إلى أصل شهادة الميلاد للاطلاع عليها.

2 - يتم إجراء اختبار القدرات لجميع طلاب المحافظات المرشحين في تاريخ يتحدد لاحقا.

3 - تجرى امتحانات القدرات في مواد اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات.

4 - يلتزم ولي أمر الطالب بتحرير طلب الالتحاق بالمدرسة بعد تدوين كل البيانات والتوقيع عليها وإرفاق هذا الطلب ضمن المرفقات

معلومات عن مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي وفرص العمل بعد التخرج

1- تتميز مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بعدد الطلاب المحدود، مما يوفر فرصة عمل متميزة للطلاب.

2- مدة الدراسة بالمدرسة 3 سنوات مع إمكانية التدريب والعمل في شركات مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات والعمل أثناء الدراسة وبعد التخرج .

3-إمكانية التثبيت والتعيين في شركات المياه والحصول على جميع مزايا الوظيفة الحكومية.

4- تشمل المناهج الدراسية في مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي 3 تخصصات هي قسم المعامل – قسم الشبكات – قسم المحطات.

5- إمكانية استكمال الدراسة بعد التخرج من المدرسة في المعاهد الفنية وكذلك الكليات.

نظام الدراسة بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي

تستمر مدة الدراسة في مدارس مياه الشرب لمدة 3 سنوات، ويتم التدريب والتعيين في شركات المياه في المحافظة التابع لها مع امكانية استكمال الدراسة في المعاهد الفنية والكليات.