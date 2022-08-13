فصول مدرسة المياه.. مواعيد إجراء اختبارات قبول الطلاب 2022

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كشوف أسماء الطلاب المتقدمين لاختبارات فصول مدرسة المياه بقنا يوم غد الأحد.

البدء في الاختبارات الإليكترونية

وكشفت الشركة أنه سيتم البدء في الاختبارات الإليكترونية «أون لاين» للطلاب المتقدمين للالتحاق بفصول مياه الشرب والصرف الصحي بقنا للعام الدراسي «2022» يوم غد الأحد الساعة التاسعة صباحا تحت إشراف وزارة التربية والتعليم من خلال تحديد لجنتي اختبار تتوفر بهما أجهزة حاسب آلي وشبكات إنترنت وهما مدرسة التجارة المشتركة بالرياح «قنا» ومدرسة الثانوية الصناعية بنين بقوص للطلاب المتقدمين من جميع المراكز.

الالتزام بالحضور لمقر اللجان المحددة لكل طالب

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا أن كشوف الطلاب المتقدمين للاختبار سددوا الرسوم ومحدد به لجنة الاختبار، ويرجى الالتزام بالحضور لمقر اللجان المحددة لكل طالب الساعة التاسعة صباحًا، مع إحضار أصل إيصال توريد رسوم الاختبار ولن يتم دخول الطلاب بعد بدء الاختبار.

كشوف جميع الطلاب المتقدمين لنظام التعليم والتدريب المزدوج

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم نشر كشوف باقي الطلاب الخاضعين للاختبارات على مدار الأسبوع تباعًا، لافتة إلى أن الكشوف المعلنة هي كشوف جميع الطلاب المتقدمين لنظام التعليم والتدريب المزدوج وليس المتقدمين لفصول مياه الشرب فقط.

فحص الإيميلات الواردة على الإيميل المدرسي الموحد بكل طالب يوميا

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا الطلاب الذين لم يسددوا رسوم الاختبار سرعة التسديد على حساب التربية والتعليم رقم 66617 لكي يتم تحديد مواعيد الاختبار لهم علمًا بأنه لن يتم تحديد موعد اختبار لمن لم يسدد، مطالبة جميع الطلاب المتقدمين فحص الإيميلات الواردة على الإيميل المدرسي الموحد بكل طالب يوميًا لأن إخطار الطلاب بموعد ومكان الاختبار الإلكتروني يتم عن طريق الإيميل وليس اتصالًا تليفونيًا، لافتًا إلى أن مواعيد الاختبار الإلكتروني ليست موحدة وتختلف من طالب لآخر.