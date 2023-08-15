توفير 6838 مشروعا للأسر الأكثر احتياجا في سوهاج

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة سوهاج تحت قيادة الدكتور رأفت السمان، وكيل وزاة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، جمعية الأورمان، إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في توفير 6838 مشروعا تنمويا، متمثلة في قروض حسنة وتسليم أكشاك ومواشي وذلك من بداية عملها وحتى الآن.

يأتى ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية.

جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

وأكد الدكتور رأفت السمان، وكيل تضامن الاجتماعى بسوهاج، أن كل هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما يقدمه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من خدمات إنسانية جليلة لأبناء المجتمع المصري، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع المجتمع المدنىي الذي أثبت أنه الركيزة الأساسية للتنمية والنماء.

من جهته، أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنّ المشاريع ضمن استراتيجية الأورمان الهادفة إلى الإرتقاء بمستوى معيشة الأهالي ودعم الأسر الأكثر احتياجًا في سوهاج، وعددها أكثر من 6 آلاف مشروع، تهدف لإيجاد مصدر دخل ثابت للأسر، وذلك دعمًا لهم ومراعاة للبعد الاجتماعي، لتصبح أعضاء فاعلة في المجتمع.

اختيار الحالات المستحقة

وأوضح أنه تم التوزيع على الشباب غير القادر ومعدوم الدخل من مراكز وأبناء المحافظة المختلفة (سوهاج – أخميم – البلينا – المراغة – المنشأة – دار السلام – جرجا - جهينة – ساقلتة – طما – طهطا - العسيرات)، مضيفاً أن ما تفعله جمعية الأورمان، هو نوع من أنواع التكافل والتعاون بين كافة فئات المجتمع خاصة غير القادرين، وأنه جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وذلك بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية في توفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة.

وأضاف «شعبان» أنّ الأورمان تستهدف الوصول بالمساعدات والمشروعات متناهية الصغر إلى المستفيدين في أقاصى قرى ونجوع مراكز المحافظة، وأن جميع خدمات الأورمان تقدم إلى المستحقين بالمجان تمامًا دون أن يتكلف المستفيد أي مبالغ على الإطلاق.