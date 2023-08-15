سكرتير الغرفة التجارية بالسويس: تشكيل المجلس بالتزكية كان متوقعا

قال أمين الشاطر سكرتير عام الغرفة التجارية بمحافظة السويس، إن تشكيل مجلس إدارة الغرفة، كان متوقعًا نظرًا لوجود تفاهم كبير وإعلاء للمصلحة العامة لدى الأعضاء، وهم على دراية وخبرة كبيرة في إدارة شؤون التجار والحفاظ على مصلحة المواطن.

وأوضح سكرتير عام الغرفة التجارية بالسويس في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأعضاء الجدد سواء المعينين أو المتقدم منهم مع القدامى للترشح، وتم حسم النتائج بالتزكية حيث لم يتقدم سوى 7 مرشحين، وهو العدد الذي كان مطلوباً للتجديد، وصدر قرار بتعيين 7 أعضاء ليكتمل نصاب المجلس الـ14.

وتم حسم جميع المناصب الداخلية في المجلس بالتزكية والتي جاءت كالتالي:

محمد أحمد الملاح، رئيسا للغرفة للمرة الرابعة على التوالي.

أحمد إبراهيم محمود، نائب أول رئيس الغرفة.

فرج أحمد عبد العزيز وشهرته شحتة أبو خروف، نائب ثان رئيس الغرفة.

أمين الشاطر، سكرتير عام للغرفة.

علي منصور حامد أمين الصندوق، السيد علي أحمد وشهرته سيد الجاز، أمين صندوق مساعد.

وتشكل مجلس الإدارة أيضا بين كل من: حمدي أحمد مصطفى عيد، وشهرته حمدي عيد ومحمد عبده حسن خليل وشهرته محمد عبده وأيمن كامل عبد المسيح وناريمان عبد الفضيل محمد و أمين حسن أمين وشهرته أمين همام موت محمد إبراهيم محسب و سعد إسماعيل محمد إسماعيل وشهرته سعد نبوي وأسماء محمد السيد بكر.