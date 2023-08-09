نتائج السادس الإعدادي 2023 العراق.. توقعات بإعلانها خلال 10 أيام

ينتظر الطلاب نتائج السادس الإعدادي 2023 العراق للتخصصات المختلفة الإحيائية والأدبية والتطبيقية، ومن المتوقع أن تعلن وزارة التربية والتعليم العراقية النتيجة بمجرد الانتهاء من تصحيح الامتحانات وجمع الدرجات، في الوقت الذي كشفت الوزارة عن نيتها نشر النتائج بشكل مركزي في جميع مديريات التربية في المحافظات العراقية المختلفة من أجل التسهيل على الطلاب وأولياء الأمور

توقعات بموعد نتائج السادس الإعدادي 2023 العراق

ويتوقع أن تعلن نتائج السادس الإعدادي 2023 العراق، خلال 10 أيام، وستتضم النتائج كل المدارس في المحافظات العراقية وتشمل المرخ والرصافة في بغداد، في حين لم يتم حتى الإعلان عن موعد نهائي لظهور النتيجة لكن المؤشرات توضح أنها ستكون الأسبوع المقبل.

الدخول على الموقع لمعرفة نتائج الصف السادس الإعدادي 2023 العراق

يمكن التعرف على نتائج الصف السادس الإعدادي 2023 العراق من خلال التوجه إلى موقع نتائجنا ثم تحديد نتائج المرحلة الإعدادية وبعدها تحدد القسم التابع له ثم تختار المحافظة بشكل صحيح ثم تضغط على زر التنزل وبعدها تصبح قادرا على الحصول على النتيجة من خلال اسمك ورقم الجلوس الخاص بك، وبعدها ستحصل على الدرجات الخاصة بك بشكل تفصيلي لكل طلاب الشعب العلمية والأدبية وستكون قادرا أيضا على تحميل نتائج الامتحانات بصيغة «بي دي إف» وتحميلها على جوج درايف بمجرد الإعلان عنها.