محافظ الشرقية يوجه باستكمال تنفيذ خطة رصف الشوارع في مركز أولاد صقر

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، زيارة مفاجئة لقرية بني حسن التابعة لرئاسة مركز ومدينة أولاد صقر، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات الخدمية والتنموية.

الوقوف على الحالة العامة للنظافة

وتفقد محافظ الشرقية شوارع القرية، للوقوف على الحالة العامة للنظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع أولاً بأول، لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، والتقى بالأهالي وتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة، موجهًا رئيس المركز بتلبيتها فورًا والتواصل الدائم معهم، وتوفير حلول عاجلة لكافة المشكلات التي يعانون منها.

تكثيف حملات النظافة وصيانة أعمدة الأنارة

أصدر المحافظ، توجيهاته لرئيس المركز باستقدام جليدر لتسوية شوارع القرية، وتهيئتها أمام حركة السيارات والمارة مع التشديد على استمرار تكثيف حملات النظافة وصيانة أعمدة الأنارة ورفع الإشغالات، والتأكد من التزام أصحاب المحال التجارية والورش الحرفية بمواعيد الغلق المحددة واتخاذ ما يلزم قانوناُ حيال المخالفين.

وتوجه محافظ الشرقية لمدينة أولاد صقر، وتفقد شارعي البحر والمدارس والممشى السياحي وسوق المدينة، والتقى بالمواطنين واستمع لآرائهم حول أعمال التطوير الجارية بالمدينة، وأكد أن الجهاز التنفيذي لا يألو جهدا في توفير كافة احتياجات المواطنين ويسعى جاهداً لتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات الخدمية بما يحقق النفع العام ويعود بالفائدة على المواطنين.

وكلف المحافظ، رئيس المدينة باستكمال تنفيذ خطة رصف الشوارع الجانبية والضيقة ببلاط الإنترلوك، وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها وذلك تماشيا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة.