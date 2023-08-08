رصف شوارع جهينة بسوهاج بطول 2950 مترا بتكلفة 3 ملايين جنيه

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة بمحافظة سوهاج، أعمال رصف طرق بالقرى التابعة للمركز وشوارع المدينة بمحافظة سوهاج بتكلفة تعدت 3 ملايين جنيه.

رصف 700 متر بجهينة

وقال ممدوح عباس، رئيس مركز ومدينة جهينة لـ«الوطن»، إنه تمت أعمال إعادة الرصف بشارع مدرسة الزراعة من تقاطع شارع البساتين حتى مدرسة الزراعة شرقا بطول 700 متر، ضمن الخطة المالية للعام الحالي.

كما تم الانتهاء من إعادة رصف شارع غرب البلد من الصيانة حتى مبنى السلخانة القديمة، وشارع مسجد حمزة حتى تقاطع شارع الأمل، وإعادة رصف شارع الثورة من منطقة آل حسوب حتي مبنى التأمينات الاجتماعية بطول 2 كيلو و250 مترا ضمن الخطة المالية للعام الحالي.

مطابقة المواصفات القياسية

وأضاف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، أنه تم مراعاة معايير الجودة في أعمال الرصف والالتزام بالمواصفات الهندسية المحددة، كما دعى العاملين على الرصف لوضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال الرصف وتذليلها فورا لتسهيل الحركة المرورية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بالمركز.