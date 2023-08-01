رصف 4 طرق ضمن مشروعات «حياة كريمة» بالقليوبية بتكلفة 130 مليون جنيه

تفقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أعمال رصف عدد من الطرق بمدينة شبين القناطر، في إطار المتابعة والتنسيق المستمر لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

وتابع محافظ القليوبية خلال الجولة التي استمرت 3 ساعات، رصف 4 طرق رئيسية، وتشرف على تنفيذها الهيئة العامة للطرق والكباري وهي طريق «شبين القناطر - قليوب»، وطريق «شبين القناطر - مشتول السوق»ـ وطريق «كوبري نبتيت - شبين»، وطريق «الأحراز - كفر الصهبي طحوريا»، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 130 مليون جنيه.

طريق شبين القناطر قليوب

وبدأ المحافظ بمتابعة أعمال رصف طريق «شبين القناطر - قليوب» من أمام قرية أبو المعاطي حتى الزهويين، بطول 11.5 كيلومتر بتكلفة 37 مليون جنيه، حيث يجري حاليا أعمال رصف 3.7 كيلومتر منه، وجار أعمال رش مادة MC ووضع طبقة الأسفلت السطحية، كما وجه الشركة المنفذة بعد الانتهاء من أعمال الرصف بالبدء في وضع البلدورات على جانبي الطريق.

وخلال الجولة وجه المحافظ بتحرير محضر ضد أحد المواطنين تم ضبطه يقوم برش المياه بالشارع العام أمام المحل الخاص به.

رصف طريق شبين القناطر مشتول

كما تابع أعمال رصف طريق «شبين القناطر - مشتول»، بطول 7 كيلومترات، يبدأ من ميدان الشاملة حتى حدود الشرقية، بتكلفة 28 مليون جنيه.

رصف طريق كوبري نبتيت شبين القناطر

وقام بمتابعة أعمال رصف طريق «كوبري نبتيت - شبين القناطر» بطول 8 كيلومترات، وجار أعمال إعادة تدوير الطبقة السطحية، يليها وضع طبقة الأسفلت، بتكلفة 30 مليون جنيه.

رصف طريق الأحراز كفر الصهبي طحوريا

واختتم «الهجان»، الجولة بمتابعة أعمال رصف طريق «الأحراز - كفر الصهبي طحوريا»، بطول 12 كيلومترا، حيث يتم الآن رش مادة MC ووضع طبقة الأسفلت السطحية، بتكلفة 35 مليون جنيه.

وخلال الجولة تفقد أعمال إنشاء بوابة مدخل شبين القناطر ضمن خطة المحافظة للنهوض بالشكل الحضاري والجمالي للمدن بما يتلائم مع الطابع التراثي للمحافظة.

كما وجه محافظ القليوبية بدفع الأعمال والالتزام بالجدول الزمني لتسليم مشروعات حياة كريمة، مشيرًا إلى أنه مستمر في متابعة الأعمال بشكل دوري لحين تسليمها وإدخالها الخدمة.

وشدد المحافظ على القائمين على الأعمال بتسريع معدلات الأداء والالتزام بكافة معايير الجودة الفنية، حيث يعد طريقا هاما وحيويا يخدم أهالي قرى شبين القناطر وتوابعها، مؤكدا أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بجميع قرى حياة كريمة، وفي إطار الاهتمام بتحسين شبكة الطرق والبنية التحتية، وبخاصة قطاع الرصف لتحقيق الأهداف المطلوبة لمسار التنمية الشاملة.