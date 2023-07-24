حرائق الغابات تدفع فرنسا لإعلان «الإنذار الأحمر» وإجلاء الآلاف باليونان

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في فرنسا، اليوم الاثنين، وضع إقليم «بوش دي رون»، في منطقة «بروفنس ألب كوت دازور»، جنوب شرق فرنسا، في حالة «إنذار أحمر»، أي في خطر اندلاع حرائق الغابات مرتفع للغاية خلال الساعات القليلة المقبلة، بحلول غد الثلاثاء.

تأثير الأحوال الجوية على الحرائق

وقالت هيئة الأرصاد الفرنسية، في نشرتها عن حرائق الغابات عبر موقعها الرسمي، إن «الأحوال الجوية تجعل احتمال خطر اندلاع حرائق الغابات والنباتات مرتفعاُ للغاية، مقارنةً بالأحوال الجوية المعتاة في الصيف»، في إشارة إلى ارتفاع درجة الحرارة إلى معدلات قياسية في فرنسا.

حرائق الغابات مستمرة في اليونان

وفي اليونان، واصلت السلطات إجلاء المزيد من الأشخاص، بسبب استمرار حرائق الغابات في جزيرة رودس، حيث اندلعت ثلاثة حرائق كبرى في أماكن أخرى من البلاد، بسبب الرياح القوية، وموجات الحر الشديدة والمتتالية.

أوامر بإخلاء 19 ألف شخص

وذكرت صحيفة «كاثمريني» اليونانية أن أوامر الإخلاء الأخيرة في جنوب رودس، صدرت بعد أن تم نقل 19 ألف شخص، معظمهم من السياح، في حافلات وقوارب، خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعيداً عن مسار الحريق الذي وصل إلى عدة مناطق ساحلية من الجبال القريبة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المساعدات استمرت في الوصول من دول الاتحاد الأوروبي ومن دول أخرى، مع انضمام طائرات تركية إلى الجهود المبذولة لمكافحة الحرائق المشتعلة في جزيرة رودس.

إجلاء عدد كبير من الأشخاص

وقال المتحدث باسم خدمة الإطفاء، فاسيليس فاتراكوجيانيس: «بعد يوم من ارتفاع درجات الحرارة في البر الرئيسي الجنوبي باليونان إلى 45 درجة مئوية، سيكون خطر نشوب حريق شديداً في عدة مناطق باليونان اليوم».

كما صدرت أوامر بعمليات إجلاء في جزيرة «كورفو» الغربية، حيث تم نقل أكثر من 2000 شخص، بمن فيهم سياح، إلى مكان آمن في جزيرة «إيفيا»، وفي مرتفعات جبلية قرب منطقة «بيلوبونيز» الجنوبية.