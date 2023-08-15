حملات مكثفة لمكافحة ناقلات ومسببات الأمراض المتوطنة بالمنيا

تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تواصل مديرية الصحة، جهودها في مكافحة الأمراض المتوطنة والترصد الحشري ومكافحة ناقلات ومسببات الأمراض باستمرار خاصة خلال فصل الصيف، وذلك ضمن خطة المديرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار الأمراض.

مكافحة الحشرات الطائرة واليرقات

من جهته، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود الإدارة العامة للأمراض المتوطنة، على مدار شهر، مشيرًا إلى مكافحة الحشرات الطائرة واليرقات الناقلة للأمراض بمساحة 6355 كم2، باستخدام أجهزة الضباب ومواتير الرش والرشاشات الظهرية، بالإضافة إلى مكافحة القوارض بمساحة 3100 كم2، وتعفير مساحة 2050 كم2، لمكافحة الحشرات باستخدام المبيدات، كما تم رش 189 ألفا و400 م2، لمكافحة الحشرات الناقلة لمرض الملاريا، وفحص 4170 مجرى مائي بأطوال 5901 كم، ومكافحة قواقع البلهارسيا، ومعالجة 33 مجرى مائي بالمبيد والعلاج الميكانيكي بأطوال 158 كم.

فحص 45 ألفا و649 عينة بالعيادات الخارجية

وفى سياق متصل، أوضحت الدكتورة راندا خيري مدير الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة، أنه تم فحص 45 ألفا و649 حالة بالعيادات الخارجية و622 ألف عينة عشوائية في إطار مكافحة البلهارسيا، وفحص 51170 عينة ضد الطفيليات المعوية و فحص 2936 حالة طفيليات معوية بعد العلاج، كما تم تقديم العلاج لـ 5438 حالة طفيليات معوية 14 حالة بلهارسيا، بالإضافة إلى تنفيذ 166 زيارة إشرافية.