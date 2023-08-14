نتيجة تنسيق جميع كليات الشعبة العلمية بجامعة المنيا.. «الصيدلة» 369 درجة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، نتيجة تنسيق جميع كليات الشعبة العلمية في جامعة المنيا، والتي تضم 5 كليات هي الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، الهندسة، والحاسبات والمعلومات.

نتيجة تنسيق جميع كليات الشعبة العلمية في جامعة المنيا

وبحسب البيان الذي أصدرته وزارة التعليم العالي بشأن نتائج تنسيق المرحلة الأولى للكليات الحكومية في مختلف جامعات مصر، فإن نتيجة تنسيق جميع كليات الشعبة العلمية في جامعة المنيا كالتالي:

كلية الطب البشري 377.5 درجة، كلية طب أسنان المنيا 374 درجة، كلية الصيدلة 369 درجة، كلية الهندسة 350 درجة، كلية الحاسبات والمعلومات شعبة علمي علوم 362 درجة.

وبعد تحديد نتيجة تنسيق جميع كليات الشعبة العلمية في جامعة المنيا في المرحلة الأولى، ستبدأ أعمال تنسيق المرحلة الثانية وسيشمل عدد من الكليات المتبقية في جامعة المنيا التي لم تدرج في تنسيق المرحلة الأولى وأبرزها التمريض والعلوم.

كليات جامعة المنيا للشعبتين العلمية والأدبية

وتضم جامعة المنيا 20 كلية تقبل طلاب الثانوية العامة من الشعبتين العلمية والأدبية وهي: الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، التمريض، العلوم، الفنون الجميلة، تربية طفولة، تربية عام، الألسن، التربية النوعية، الحاسبات والمعلومات، الآداب، الهندسة، الطب البيطري، الزراعة، السياحة والفنادق، الحقوق، دار العلوم، التربية الفنية، التربية الرياضية، بالإضافة إلى المعهد الفني للتمريض.

وقال مسئول بجامعة المنيا، في تصريحات لـ«لوطن»، إنه في غضون الأيام القليلة المقبلة ستبدأ كليات المرحلة الأولى التي تم إعلان نتائجها في تلقي أوراق الطلاب المقبولين، ثم سيتم تحديد موعد إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد، منوها أنه تم فتح التقديم إلكترونيا للتقديم بالمدن الجامعية للطلاب الجدد والقدامى.