دورة تدريبية لتحسين جودة الرعاية الصحية ومكافحة الأمراض المتوطنة بكفر الشيخ

قامت الدكتورة أماني الحبشي، رئيس الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة، والدكتورة عفاف محمد، مدير عام إدارة مكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية، والمهندس إسماعيل إبراهيم، مدير إدارة مكافحة القواقع، بزيارة إلى إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ.

عقد دورة تدريبية لمديري الإدارات الصحية ومسئولي المتوطنة بالإدارات

وتضمنت الزيارة عقد دورة تدريبية لمديري الإدارات الصحية ومسؤولي المتوطنة بالإدارات ومسؤولي البلهارسيا بالإدارات، التي تستمر على مدار 3 أيام، باعتبار أنّ الأمراض المتوطنة من أهم المشكلات الصحية التي تواجه العالم، وتحتاج إلى جهود كبيرة لمكافحتها والحد من انتشارها.

تكريم عدد من العاملين في إدارة مكافحة القواقع وفنيي المعامل

كما تم خلال الزيارة تكريم عدد من العاملين في إدارة مكافحة القواقع وفنيي المعامل والمراقبين الصحيين، وذلك لدورهم الفعال والمتميز أثناء مرور الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة والسكان للشؤون الوقائية، مما يؤكد التزام الحكومة المصرية بتحسين جودة الرعاية الصحية، وتطوير البنية التحتية للقطاع الصحي.

وكيل صحة كفر الشيخ: الدورة التدريبية تأتي في إطار جهود الدولة المبذولة لمكافحة الأمراض المتوطنة

وأكدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنّ هذه الزيارة والدورة التدريبية تأتي في إطار جهود الدولة المبذولة لمكافحة الأمراض المتوطنة، والحد من انتشارها، وتعزيز الوعي بأهمية الوقاية والتشخيص المبكر، وتطوير قدرات العاملين في هذا المجال.

وأشارت إلهام محمود إلى أنّه يجب أنّ يكون للمجتمع دور فعال في مكافحة الأمراض المتوطنة، من خلال توعيتهم بأهمية الوقاية والتشخيص المبكر، واتباع الإجراءات الوقائية المناسبة، والتعاون مع الجهات المختصة في هذا المجال، مشددةً على أهمية مكافحة الأمراض المتوطنة، والحد من انتشارها، وتطوير قدرات العاملين في هذا المجال، لتحسين جودة الرعاية الصحية، والحفاظ على صحة المجتمع بشكل عام.

«القرش»: تطوير قدرات العاملين في مجال مكافحة الأمراض المتوطنة

صرحت الدكتورة أماني القرش، مدير إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة بكفر الشيخ، أنّ هذه الدورة التدريبية تهدف إلى تطوير قدرات العاملين في مجال مكافحة الأمراض المتوطنة، وزيادة وعيهم بأهمية الوقاية والتشخيص المبكر، وذلك لتحسين جودة الرعاية الصحية وتطوير البنية التحتية للقطاع الصحي.