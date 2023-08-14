نتيجة تنسيق المرحلة الأولي كلية الصيدلة جامعة المنيا

أعلن وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى كلية الصيدلة جامعة المنيا بحد أدنى (369) درجة، وعقب ذلك سيتم إرسال كشوف بأسماء جميع الطلاب المقبولين بكلية الصيدلة إلى إدارة الجامعة تمهيدا لدفع المصروفات المقررة وإجراء الكشف الطبي واستلام الأوراق والمستندات المطلوبة.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى كلية الصيدلة جامعة المنيا

وبعد معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى كلية الصيدلة جامعة المنيا، قال الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، في تصريحات خاصة لـ«لوطن»، إن إدارة الجامعة ستنتظر إرسال كشوف الطلاب المقبولين بكلية الصيدلة، ومن ثم تبدأ أعمال دفع المصروفات الدراسية واستلام الأوراق المطلوبة وتشمل: بطاقة الترشيح، عدد 8 صور شخصية للطالب، أصل شهادة الثانوية العامة 2023، نموذج 2 جند للطلاب الذكور، صورة بطاقة الطالب أو ولي الأمر، أصل شهادة الميلاد.

أقسام وتخصصات كلية الصيدلة جامعة المنيا

ويرغب الطلاب في معرفة أقسام وتخصصات كلية الصيدلة، وذلك في أعقاب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى كلية الصيدلة جامعة المنيا، وتشمل: قسم العقاقير، قسم الأدوية والسموم، قسم الكيمياء التحليلية، قسم الكيمياء الطبية، قسم الكيمياء الحيوي، قسم الصيدلانيات، قسم الصيدلة الإكلينيكية، قسم الميكروبيولوجيا والمناعة.

وتسعي كلية الصيدلة جامعة المنيا أن تصبح مؤسسة معتمدة علي المستوى الإقليمي والدولي في مجال العلوم الصيدلية ولها مكانه رائده في أنشطة البحث العلمي وخدمة المجتمع، من خلال إعداد كوادر مهنية ذوى كفاءة عالية قادرة على التنافس على المستوى القومي من خلال برامج تعليمية متميزة ومواكبة تطور البحث العلمي في تنمية المجتمع وخدمة البيئة.