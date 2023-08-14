نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لكلية الهندسة في جامعة المنيا.. تقبل من 350 درجة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بكلية الهندسة في جامعة المنيا، بحد أدنى 350 درجة، وستبدأ في استقبال أوراق الترشح الخاصة بالطلاب المقبولين، من وزارة التعليم العالي في غضون أيام، ثم تبدأ إجراءات سداد المصروفات الدراسية، واستلام الأوراق والمستندات المطلوبة من الطلاب الجدد قبل بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى كلية الهندسة جامعة المنيا

وبعد معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الأولي كلية الهندسة جامعة المنيا، قال مسئول في جامعة المنيا فضل عدم ذكر أسمه في تصريحات لـ«الوطن»، إن كلية الهندسة في جامعة المنيا، تضم أقسام الهندسة الكهربائية، الإنتاج والتصميم، الهندسة الطبية، الهندسة الكيمائية، الهندسة المدنية، الهندسة المعمارية، هندسة الحاسبات والنظم، هندسة القوي والطاقة، هندسة البترول، هندسة السيارات والجرارات، برنامج الميكاترونكس، برنامج البتروكيماويات، موضحا أن كلية الهندسة جامعة المنيا تقدم برامج تعليمية وفقاً للمعايير القومية لإعداد خريج متميز وقادر على المنافسة في أسواق العمل محليا وإقليميا وعالميا، كما تلتزم بالتشجيع والتطوير في البحث العلمي بما يخدم البيئة والتطور التكنولوجي.

الأوراق المطلوبة في كلية الهندسة جامعة المنيا

ويهتم الطلاب بعد معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الأولي كلية الهندسة جامعة المنيا، بتقديم الأوراق المطلوبة لكلية الهندسة جامعة المنيا وتشمل: طباعة بطاقة الترشيح من موقع التنسيق الإلكتروني، أصل شهادة إتمام الثانوية العامة، أصل شهادة الميلاد، نموذج 2 جند من مكاتب البريد للطلاب الذكور فقط، صورة بطاقة الترشيح، عدد 8 صور شخصية، صورة البطاقة الشخصية للطالب أو ولي الأمر.