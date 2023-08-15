الأماكن الشاغرة لكليات الحقوق لطلاب الأدبي في تنسيق المرحلة الثانية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، فتح باب التسجيل الإلكتروني لتنسيق المرحلة الثانية أمام طلاب الثانوية العامة للشعبيتن العلمي والأدبي، وكشفت الوزارة أبرز الأماكن الشاغرة للكليات للشعبة الأدبية في بيان لها.

الأماكن الشاغرة في تنسيق المرحلة الثانية

وتأتي الأماكن الشاغرة لكليات الحقوق للشعبة الأدبية في تنسيق المرحلة الثانية، كما يلي، حيث يبلغ الحد الأدنى 238 درجة فأكثر، أي بنسبة 58.05%، والأماكن الشاغرة لطلاب هذه الشعبة جاءت كما يلي:

حقوق الإسكندرية

حقوق الزقازيق

حقوق الفيوم

حقوق المنصورة

حقوق المنوفية بشبين الكوم

حقوق انتساب موجه الإسكندرية

حقوق انتساب موجه الزقازيق

حقوق انتساب موجه القاهرة

حقوق انتساب موجه المنصورة

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

حقوق انتساب موجه أسوان

حقوق انتساب موجه أسيوط

حقوق انتساب موجه بنها

حقوق انتساب موجه بني سويف

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي

حقوق انتساب موجه حلوان

حقوق انتساب موجه سوهاج

حقوق انتساب موجه طنطا

حقوق انتساب موجه عين شمس

حقوق انتساب موجه كفر الشيخ

حقوق انتساب موجه مدينة السادات

حقوق أسوان

حقوق أسيوط

حقوق بنها

حقوق بني سويف

حقوق جنوب الوادي

حقوق حلوان

حقوق طنطا

حقوق عين شمس

حقوق مدينة السادات