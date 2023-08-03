لطلاب الثانوية العامة.. مصاريف الجامعات الأهلية الحكومية 2023/2024

يتطلع طلاب الثانوية العامة لمعرفة مصاريف الجامعات الأهلية الحكومية 2023 /2024 وأماكن وجودها، إذ يوجد العديد من الجامعات الأهلية المتواجدة في مختلف المحافظات، وتعتبر الجامعات الأهلية محط أنظار الطلاب بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 ويتساءلون عن مصاريف الجامعات الأهلية الحكومية 2023 /2024 خاصة بعد تحديد الحد الأدنى في المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات سواء لشعبة علمي علوم أو شعبة أدبي أو شعبة علمي رياضة.

مصاريف جامعة الإسكندرية الأهلية 2023- 2024 والكليات المتاحة

وحددت جامعة الإسكندرية الأهلية في بيان لها مصاريف الجامعة 2023- 2024 في مختلف الكليات المتاحة وهي:

- كلية الطب والجراحة: 145,000 ألف جنيه.

- كلية علوم البيانات والذكاء الاصطناعي: 60,000 ألف جنيه

- كلية جراحة الفم والأسنان: 130,000 ألف جنيه.

- كلية صناعة البرمجيات والوسائط المتعددة:55,000 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة - فارم دي كلينيكال: 115,000 ألف جنيه.

- كلية البنوك والتمويل: 50,000 ألف جنيها.

- كلية هندسة الحاسبات والاتصالات: 85,000 ألف جنيه.

- كلية الإدارة: 50,000 ألف جنيه.

- كلية الميكاترونيكس وهندسة الروبوتات: 85,000 ألف جنيه.

- كلية التسويق وإدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد: 50,000 ألف جنيه.

- كلية هندسة الكهروميكانيكا: 85,000 ألف جنيه.

- كلية المحاسبة ونظم المعلومات: 50,000 ألف جنيه.

- كلية هندسة العمارة والتصميم الحضري: 85,000 ألف جنيه.

- كلية الجيوماتكس والدراسات المساحية: 50,000 ألف جنيه.

- كلية هندسة البترول والغاز الطبيعي: 85,000 ألف جنيه.

- كلية الإعلام الرقمي: 50,000 ألف جنيه.

- كلية الأمن السيبراني: 60,000 ألف جنيه.

- كلية الصوتيات واللسانيات: 50,000 ألف جنيه.

- كلية الأنظمة الذكية: 60,000 ألف جنيه

مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2023-2024

وأوضحت جامعة المنصورة الأهلية في بيان لها مصاريف الجامعة 2023- 2024 والكليات المتاحة بها في بيان لها، كالتالي:

- كلية الطب البشري 110 آلاف جنيه.

- كلية طب الأسنان 90 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة 75 ألف جنيه

- كلية الهندسة 50 ألف جنيه

- كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية 30 ألف جنيه

مصاريف جامعة بنها الأهلية 2023-2024

وأشارت جامعة بنها الأهلية في بيان لها أن مصاريف الكليات المتاحة بالجامعة 2023 كالتالي:

- كلية الطب 120 ألف جنيه.

- كلية طب الأسنان 115 ألف جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي 95 ألف جنيه.

- كلية الهندسة 65 ألف جنيه

- كلية علوم الحاسب 55 ألف جنيه

- كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال 45 ألف جنيه.

مصاريف جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية 2023-2024

وأوضحت جامعة الإسماعية الجديدة الأهلية في بيان لها مصاريف الجامعة 2023- 2024 والكليات المتاحة في بيان لها كالآتي:

-كلية الطب: 115 ألف جنيه

- كلية طب الأسنان: 105 آلاف جنيه

- كلية العلاج الطبيعي: 90 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة كلينيك 80 ألف جنيه

- كلية الصيدلة برنامج بكالوريوس الصيدلة فارم دي 70 ألف جنيه

- كلية الهندسة والتشييد 60 ألف جنيه

- كلية التجارة الدولية واللغات 35 ألف جنيه

- كلية التمريض في جامعة الإسماعيلية الأهلية 35 ألف جنيه

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 30 ألف جنيه

مصاريف جامعة أسيوط الأهلية 2023-2024

أعلنت جامعة أسيوط الأهلية في بيان لها مصاريف الجامعة2023- 2024 والكليات المتاحة في بيان لها، كالآتي:

-كلية الطب 90 ألف جنيه.

-كلية طب الأسنان 75 ألف جنيه.

-كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي 40 ألف جنيه.

-كلية الهندسة والعلوم التطبيقية 45 ألف جنيه.

-كلية الصيدلة والبحوث الدوائية 55 ألف جنيه.

-كلية العلوم الإدارية والمالية 35 ألف جنيه.

-كلية الألسن واللغات التطبيقية 30 ألف جنيه.

مصاريف جامعة جنوب الوادي الأهلية 2023- 2024

وأوضحت جامعة جنوب الوادي أن مصاريف الجامعة لهذا العام في بيان لها تأتي كالآتي:

- كلية الطب والجراحة: 90 ألف جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي: 65 ألف جنيه.

- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 40 ألف جنيه في السنة الواحدة.

مصاريف جامعة الجلالة الأهلية 2023- 2024

وجاءت مصاريف جامعة الجلالة كالتالي:

- الطب 120 ألف جنيه

- طب الأسنان 107 آلاف جنيه

- الصيدلية 85 ألف جنيه.

- العلاج الطبيعي 70 ألف جنيه.

- الهندسة 69 ألف جنيه.

- العلوم الاجتماعية والإنسانية 43 ألف جنيه.

- هندسة الحاسبات 69 ألف جنيه.

- الغذاء والصناعات الغذائية 43 ألف جنيه.

- علوم الحاسبات 69 ألف جنيه.

- العلوم الأساسية 48 ألف جنيه.

- العلوم الإدارية 46 ألف جنيه.

- العلوم الصحية التطبيقية 39 ألف جنيه.

- علوم التمريض 31 ألف جنيه.

- الإنتاج الإعلامي 50 ألف جنيه.

- الفنون والتصميم 49 ألف جنيه.