تنسيق المرحلة الثانية 2023.. يبدأ اليوم ويستمر حتى السبت المقبل

انطلقت قبل قليل أعمال تنسيق المرحلة الثانية 2023 وتسجيل الرغبات، بالنسبة لطلاب الثانوية العامة الذين أتاح لهم مجموعهم التسجيل في هذه المرحلة، حيث وصل إجمالي عدد الطلاب المقرر تسجيلهم لنحو 350 ألفا و133 طالبا، حسب ما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تنسيق المرحلة الثانية 2023

ويستمر تنسيق المرحلة الثانية 2023 وتسجيل الرغبات، بدءا من اليوم حتى السبت المقبل، وفقا وزارة التعليم العالي، إذ إنّ الحد اﻷدنى للشعب العلمية 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%، والحد الأدنى للشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05%.

رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية

وأتاحت وزارة التعليم العالي، رابطا إلكترونيا لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية من خلال الرابط.

كليات الأداب والتجارة الشاغرة للشعبة الأدبية في تنسيق المرحلة الثانية

آداب المنيا

آداب الوادي الجديد

آداب انتساب موجه الزقازيق

آداب انتساب موجه الفيوم

آداب انتساب موجه المنصورة

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

آداب انتساب موجه المنيا

آداب انتساب موجه الوادي الجديد

آداب انتساب موجه أسوان

آداب انتساب موجه أسيوط

آداب انتساب موجه بني سويف

آداب انتساب موجه بور سعيد

آداب انتساب موجه جنوب الوادي

آداب انتساب موجه دمنهور

آداب انتساب موجه دمياط

آداب انتساب موجه سوهاج

آداب انتساب موجه طنطا

آداب انتساب موجه كفر الشيخ

آداب أسيوط

آداب بني سويف

آداب جنوب الوادي

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

تجارة انتساب موجه أسوان

تجارة انتساب موجه أسيوط

تجارة انتساب موجه بنها

تجارة انتساب موجه بني سويف

تجارة انتساب موجه بور سعيد

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي

تجارة انتساب موجه دمنهور

تجارة انتساب موجه دمياط

تجارة انتساب موجه سوهاج

تجارة انتساب موجه طنطا

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ

تجارة انتساب موجه مدينة السادات