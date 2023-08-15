خدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد 2023.. سجل رغباتك في المرحلة الثانية الآن

حدد الموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني، خدمات تنسيق القبول في الكليات والمعاهد 2023، والخاصة بتسجيل رغبات المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، ضمن تنسيق الجامعات 2023، والتي بدأ التسجيل فيها اليوم ولمدة 5 أيام تنتهي السبت المقبل.

خدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد 2023

وجاءت خدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد 2023، للمرحلة الثانية بحد أدنى 250 للشعب العلمية و238 للشعبة الادبية، ويمكن لطلاب الثانوية العامة التسجيل من خلال اتباع عدة خطوات من الرابط الرسمي من هنـــا.

فيما يتوافر عدد من الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية للشعبين الأدبية والعلمية كما يلي.

الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية للشعبة الأدبية

آداب المنيا

آداب الوادي الجديد

آداب انتساب موجه الزقازيق

آداب انتساب موجه الوادي الجديد

آداب انتساب موجه أسوان

آداب انتساب موجه أسيوط

آداب انتساب موجه الفيوم

آداب انتساب موجه المنصورة

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

تجارة انتساب موجه العريش

تجارة انتساب موجه المنصورة

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط

تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة

تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج

تربية نوعية فنية أسيوط

تربية نوعية فنية بنها

تربية نوعية فنية بور سعيد

تربية نوعية فنية جنوب الوادي

حقوق انتساب موجه القاهرة

حقوق انتساب موجه المنصورة

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

حقوق انتساب موجه أسوان

حقوق أسيوط

حقوق بنها

حقوق بني سويف

حقوق جنوب الوادي

حقوق حلوان

حقوق طنطا

الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية للشعب العلمية

ألسن بني سويف

ألسن بني سويف رياضة

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة

ألسن كفر الشيخ رياضة

آثار الأقصر

آثار الفيوم

آثار القاهرة

آداب انتساب موجه بور سعيد

آداب انتساب موجه جنوب الوادي

آداب انتساب موجه حلوان

تجارة القاهرة

تجارة المنصورة

تجارة المنوفية بشبين الكوم

تجارة انتساب موجه الإسكندرية

تجارة انتساب موجه الزقازيق

تجارة انتساب موجه السويس

تجارة انتساب موجه العريش

تجارة انتساب موجه القاهرة

تجارة انتساب موجه المنصورة

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة

تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا