إزالة 3 مخالفات بناء وتعدي على الأراضي الزراعية بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون، سواء تعدي على أراضي زراعية، أو محاولة للبناء دون ترخيص، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

الحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب

وأوضح محافظ الشرقية أن ذلك يأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم التهاون في إزالة كافه أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في الحسينية

وفي السياق، قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالظواهرية بإزالة سور بالطوب الدبش الأبيض دون ترخيص بناحية جمعية منشأة الدبيكي، التابعة للوحدة المحلية بالظواهرية على مساحة 100 متر، وتم تسليم الأرض للمحافظة عليها من أي تعديات أخري وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي مركز الزقازيق تم تنفيذ إزالة لسور مخالف بطول 7 أمتار وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي مركز أبو حماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بكفر العزازي بإزالة سور دبش بطول 30 مترا بعزبة إبراهيم موسي وتطبيق القانون على المخالفين.