إزالة 11 حالة تعد بالبناء العشوائي على أرض زراعية في المنيا

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على عدم التهاون والتصدي بكل قوة وحسم لأي شكل من أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء العشوائي، موجها برصد المخالفات والتعامل الفوري معها بإحالة المخالفين للنيابة العامة.

حملة لإزالة التعديات بمركز المنيا

وأعلن اللواء أركان حرب هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدات المحلية بقرى بني محمد سلطان ودمشير ونزلة حسين وحي غرب تمكنوا من رصد وتنفيذ إزالة فورية لـ 11 حالة تعد بالبناء خارج الحيز العمراني وعلى الأراضي الزراعية على مساحة 1068 مترا مربعا.

وقال رئيس مدينة المنيا، إنه تم رصد وتنفيذ حالتي تعد على أراض زراعية بقرية بني محمد سلطان بمساحة قيراط و20 سهما وثلاثة حالات تعد بالبناء المخالف خارج الحيز العمراني بمساحة 350 مترا مربعا، و4 حالات تعد على أراضى زراعية بقرية دمشير بمساحة 2 قيراط ونصف وحالتى تعدى بالبناء المخالف داخل الحيز العمراني بحى غرب بمساحة 110 أمتار.

اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين

وأوضح رئيس مدينة المنيا، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وعودة الأراضى الزراعية لطبيعتها لمنع انتشار العشوائيات واحتراما لسلطة القانون وحفاظا على حقوق الأجيال القادمة في المحاصيل الزراعية وحمايتها من التبوير.