تنسيق المرحلة الثانية 2023 عملي علوم.. الأماكن الشاغرة بكليات القمة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية 2023 عملي علوم، في بيان رسمي لها أمس، وذلك عقب الانتهاء من فعاليات المؤتمر الصحفي الذي تمّ انعقاده أمس بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، للإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي وقيادات الوزارة وأعضاء مكاتب التنسيق ولفيف من رؤساء الجامعات.

تنسيق المرحلة الثانية 2023 عملي علوم

ويستعرض «الوطن» في السطور التالية، الأماكن الشاغرة بكليات القمة 2023 - 2024 لتنسيق المرحلة الثانية 2023 عملي علوم، بحسب بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الأماكن الشاغرة في تنسيق المرحلة الثانية 2023 عملي علوم

- كلية اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة

- كلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية العريش

- كلية الاعاقة والتأهيل الزقازيق

- كلية إعلام عين شمس

- كلية إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس

- كلية اقتصاد منزلي العريش

- كلية آداب الزقازيق

- كلية آداب العريش

- كلية آداب جنوب الوادي

- كلية آداب حلوان

- كلية آداب دمنهور

- كلية آداب دمياط

- كلية تجارة دمنهور

- كلية تجارة دمياط

- كلية تجارة سوهاج

- كلية تربية (تعليم ابتدائي) مطروح

- كلية تربية (طفولة) الإسكندرية

- كلية تربية (طفولة) السويس

- كلية تربية (طفولة) العريش

- كلية تربية رياضية بنات السويس

- كلية تربية رياضية بنات العريش

- كلية تربية رياضية بنات الفيوم

- كلية تربية رياضية بنات المنصورة

- كلية تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم

- كلية تربية رياضية بنات المنيا

- كلية تربية طفولة مبكرة المنيا

- كلية تربية طفولة مبكرة أسيوط

- كلية تربية طفولة مبكرة بني سويف

- كلية تربية طفولة مبكرة بور سعيد

- كلية تربية نوعية فنية أسيوط

- كلية تربية نوعية فنية بنها

- كلية تربية نوعية فنية بورسعيد

- كلية تربية نوعية فنية جنوب الوادي

- كلية تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية

- كلية تمريض أسوان

- كلية تمريض أسيوط

- كلية تمريض بنها

- كلية تمريض بني سويف

- كلية حقوق انتساب موجه سوهاج

- كلية حقوق انتساب موجه طنطا

- كلية حقوق انتساب موجه عين شمس

- كلية زراعة الزقازيق

- كلية زراعة الفيوم

- كلية زراعة القاهرة

- كلية زراعة المنصورة

- كلية علوم الأرض بني سويف

- كلية فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية

- كلية فنون جميلة (عمارة) المنصورة

- كلية فنون جميلة (عمارة) المنيا

- كلية فنون جميلة (عمارة) أسيوط

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية

ويمكن الاطلاع بالتفصيل على الأماكن الشاغرة في تنسيق المرحلة الثانية لطلاب شعبة علمي علوم 2023 من موقع التنسيق الإلكتروني، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من هنــــــا.