مصروفات جامعة حلوان الأهلية 2023.. تقبل من مجموع 55%

أعلنت جامعة حلوان الأهلية برئاسة الدكتور السيد قنديل، الكليات المتاحة للطلاب للالتحاق بالعام الجامعي 2023 - 2024، إذ تطرح هذا العام 8 كليات وتتضمن 20 برنامجًا، ويمكن التقديم إلكترونيا للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية عامي 2023 و2022 (الثانوية العامة - الثانوية الأزهرية - مدارس ستيم للعلوم والتكنولوجيا - مدارس النيل للعلوم والتكنولوجيا).

مصاريف كليات جامعة حلوان الأهلية 2023

وتشمل كليات وبرامج جامعة حلوان الأهلية كالآتي:

- كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال ومصروفاتها 50 ألف جنيه والحد الأدنى للقبول 55%.

- كلية الفنون والفنون التطبيقية وإجمالي مصروفاتها 50 ألف جنيه ويكون الحد الأدنى للقبول 55%.

- كلية الهندسة ومصروفاتها 650 ألف جنيه والحد الأدنى للقبول 68%.

- كلية العلوم ومصروفاتها 40 ألف جنيه والحد الأدنى للقبول 55%.

- كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات مصروفاتها 60 ألف جنيه والحد الأدنى للقبول 68%.

- كلية طب الأسنان ومصروفاتها الدراسية 110 آلاف جنيه والحد الأدنى للقبول 78%.

- كلية العلاج الطبيعي ومصروفاتها 90 ألف جنيه، والحد الأدنى للقبول 76%.

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ومصروفاتها 40 ألف جنيه، والحد الأدنى للقبول 55%.