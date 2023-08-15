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مدير البطولة الدولية للتنس: مدينة المنصورة مؤهلة لاستقبال الوفود السياحية

كتب:

شريف سليمان
12:51 م | الثلاثاء 15 أغسطس 2023
بطولة التنس للمنصورة

بطولة التنس للمنصورة

كشف حسام محرم مدير البطولة الدولية للتنس تفاصيل تنظيم البطولة الدولية للتنس للناشئين في المنصورة بمشاركة 20 دولة، موضحًا: «من هذه الدول الولايات المتحدة، الهند، السعودية، العراق، وتركيا، والأمور تسير بشكل رائع».

بطولة قوية

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، أن مشاركة لاعبين ذوي تصنيف عالٍ يثري البطولة ويجعلها واحدة من أقوى البطولات الدولية، لافتًا إلى أن مصر بها ملاعب مميزة للغاية.

وتابع أن اللاعبين المصريين يشاركون بكل قوة، مشددًا على أن مدينة المنصورة مؤهلة سياحيا لاستقبال عدد كبير من الوفود السياحية، حيث تشهد طفرة كبيرة في مختلف النواحي الجمالية والفندقية.

الاستعداد للبطولة

وواصل: «نستعد لتنظيم البطولة منذ شهر يونيو، وهناك فنادق قريبة من نادي جزيرة الورد المستضيف لفعاليات البطولة حيث يبعد عنه بخطوات، وكان هذا الأمر عاملا مهما لاختيار النادي».

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