«صباح الخير يا مصر» يعرض تقريرا عن أشهر معالم المطرية.. بها أقدم مسلة

عرض «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلامية منة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «منطقتي.. أشهر معالم حي المطرية».

وذكر التقرير، أنّ مصر مليئة بالمناطق والأماكن التي لها حكايات وذكريات، وتعتبر منطقة المطرية من أشهر المناطق الاثرية والشعبية القديمة، حيث إنّها شاهدة على مسار العائلة المقدسة.

ويوجد في المطرية شجرة السيدة مريم، وأقدم مسلة وهي مسلة الملك سنوسرت الأول، لذلك، فإن ميدان المسلة أشهر ميادين المنطقة.

مشاهير ومثقفون عاشوا بالمطرية

وعاش في منطقة المطرية مشاهير ومثقفون، مثل أمير الشعراء أحمد شوقي وفريدة أشرف الحاصلة على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020 بالكاراتيه، كما جرى تصوير فيلم رد قلبي سنة 1957م، وفيلم أحلام هند وكاميليا في عام 1988.

شارع 15 رمضان

ويقع في منطقة المطرية شارع صلاح سالم، الذي يطلق عليه الأهالي شارع 15 رمضان لأنه يشهد أكبر وأطول مائدة رمضان في الشهر الكريم، ويوجد في المطرية جامع المطراوي والذي جرى تسمية المنطقة على اسمه.