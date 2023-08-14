 ضبط 11903 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

تمكنت حملات الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي من ضبط 11903 قضية سرقة تيار كهربائي خلال الـ24 ساعة الماضية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

11903 قضية سرقة تيار كهربائى

وتمكنت حملات الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 11903 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد، وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط 274 قضية في عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب».

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة من ضبط 89 قضية متنوعة وضبط المخالفات أبرزها «مخالفات مباني – محلات بدون ترخيص»، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من القرارات الإداري.

هذا وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة الأنشطة الإجرامية.