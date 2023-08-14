القبض على سائق وزوجته بتهمة سرقة شقة سكنية في مصر الجديدة

ألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة التجمع الأول، القبض على سائق وزوجته بتهمة سرقة شقة سكنية، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات، وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت سرعة التحريات حول الواقعة والمتهمان لمعرفة سجلهما الإجرامي، واستكمال التحقيقات.

سرقة شقة سكنية بمصر الجديدة

تعود تفاصيل الواقعة، عندما ورد إلى اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارًا من اللواء محمد عاكف، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، يفيد بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة مصر الجديدة من ضبط سائق وزوجته بتهمة سرقة مبلغ مالي وهاتف محمول وبطاقة بنكية من مسكن أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالإكراه، باستخدام سلاح أبيض، وسحب مبلغ مالي من حساب المجني عليه باستخدام البطاقة المستولى عليها، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجني عليه اتهمهما بارتكاب السرق.