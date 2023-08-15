تنسيق القبول بكليات وبرامج الجامعة المصرية اليابانية.. الحد الأدنى 62%

أعلن الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا الحد الأدنى للقبول بكليات وبرامج الجامعة في العام الجامعى الجديد 2023 - 2024، إذ تقبل من 62% ويصل الحد الأدنى إلى 76% حسب كل برنامج.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل تنسيق القبول بكليات وبرامج الجامعة المصرية اليابانية بحسب الإعلان الرسمي من الجامعة.

تنسيق كليات الجامعة اليابانية

- الحد الأدنى للقبول فى برامج كلية الصيدلة (فارم دي) «شعبة علوم» هو 76%.

- برامج كلية الهندسة «شعبة رياضة» 72%.

- برنامج هندسة العمارة المستدامة «شعبة رياضة» 70%.

- برامج كلية الحاسب ونظم المعلومات «شعبة علوم» 74%.

- برامج كلية الحاسب ونظم المعلومات «شعبة رياضة» 72%.

- برامج كلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات «أدبى -علوم -رياضة» 62%.

- برامج كلية الفنون والتصميم ؜ «شعبة علوم ورياضة» 62%.

- برامج كلية العلوم الأساسية والتطبيقية «شعبة علوم ورياضة» 62%.

اختبارات لقبول الطلاب

من جهته أكد الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والتعليم انه يشترط أيضا للقبول فى أى برنامج اجتياز الطالب اختبارات القبول العامة والتخصصية للبرنامج والتى تعقد بمقر الجامعة بمدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية.