تفاصيل زلزال تونس اليوم الثلاثاء.. هل توجد خسائر بشرية أو إصابات؟

أفادت وسائل إعلامية تونسية بوقوع زلزال بقوة 3.7 على مقياس ريختر، بالقرب من جنوب جزيرة قرفنة من ولاية طفاقس، ولم ترد أي أنباء عن وقوع أي أضرار أو خسائر بشرية.

موعد حدوث زلزال تونس

وكشفت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي بتونس، اليوم الثلاثاء، تفاصيل زلزال تونس موضحة أنه ضرب الدولة بعد منتصف الليل بنحو 13 دقيقة.

وأشارت إلى أنه جرى تحديد مركزها حسب التحاليل الأولية على خطوط عرض درجة 34.39، ونحو 10.92 درجة خط طول بالقرب من سلم ريشتر جنوب جزيرة قرقنة من ولاية صفاقس.

ولم تذكر الأخبار وقوع أي أضرار أو خسائر بشرية حتى اللحظة، وفق وكالة الأنباء إفريقيا تونس «وات».

هزة أرضية في دولة إندونيسيا بدرجة 5.5

وسجل اليوم هزة أرضية في دولة إندونيسيا بدرجة 5.5 على مقايس ريختر على بعد 49 كيلومتر من مدينة نوسا تنجارا تيمور.

وفي وقت سابق من أمس الاثنين سجل مرصد كانديلي التركي لرصد الزلازل، وقوع زلزال قوي في محافظة هاتاي التركية، والذي شعر به السكان في تمام الساعة 19:20 بالتوقيت المحلي لـ تركيا، ووقع على الزلزال على عمق 18.2 كيلو متر تحت سطح الأرض، بدون وقوع أي أضرار خطيرة.

ووقع زلزال في جنوب إفريقيا بدرجة 5.9 على مقاييس ريختر، على بعد 1514 كيلو متر شرق لندن بجنوب أفريقيا.